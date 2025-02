So Floyd à Lyon, l'hommage à Pink Floyd

So Floyd, un tribute band du mythique groupe britannique Pink Floyd, sera en concert à L'Amphithéâtre 3000 de Lyon le 12 mars prochain.



So Floyd est un projet a été imaginé par Fabrice Di Maggio et Laurent Begnis pendant la période de pandémie. Ils ont mis ce moment à profit pour rassembler une bande de musiciens et de techniciens, triés sur le volet, et tout aussi enthousiastes. Fabrice Di Maggio est non seulement l’un des cinq producteurs du spectacle mais aussi le directeur musical l’arrangeur et le pianiste du groupe. Autour de lui, de grands professionnels, aussi bien techniciens que musiciens, dont beaucoup ont collaboré avec d’immenses stars. Au final : un spectacle d’une impressionnante précision musicale sonore et visuelle conciliant le meilleur de l’artistique et de la technique. Le résultat sera-t-il la hauteur d’un groupe aussi légendaire que Pink Floyd ? rendez-vous le 12 mars à L'Amphithéâtre 3000.

Lire aussi : So Floyd, hommage sincère et ambitieux à Pink Floyd



Interview de Fabrice Di maggio, arrangeur, producteur et painiste de So Floyd.

Pourquoi un spectacle découpé en quatre actes ?

Pink Floyd est un groupe aux univers très multiples. Au fur et mesure des années, ils se sont réinventés, créant ainsi des albums aux inspirations et aux sonorités diverses. Nous avons décidé de sélectionner quatre albums qui nous tenaient a cœur pour en faire les tuteurs de notre spectacle.

Que représente Pink Floyd pour vous ?

C'est un groupe mythique multigénérationnel, que nos parents écoutaient, avec lequel ils nous ont bercés, que nous avons écouté à notre tour, puis fait découvrir à nos enfants. Peu de groupes ont duré aussi longtemps et ont marqué autant les esprits. La majeure partie d’entre nous ont vu Pink Floyd sur scène, d'autres David Gilmour ou encore Roger Waters.

@Serge Cerruti

Pourquoi commencez-vous par Dark Side of the Moon ?

Pink Floyd a commencé à faire des tournées plus importante et plus spectaculaire à partir Dark Side of the Moon joué en live, puis sorti en disque. Nous pensons que la majeure partie de notre public ne connaît pas forcement des titres certes mythiques mais plus confidentiels comme Astronomy Domine. Afin de mettre toutes les chances de notre côté pour la réussite de notre projet, nous avons opté pour un répertoire dit "best of", de façon à ce que tant les fans que le grand public s’y retrouvent et profitent ensemble des plus

grands titres des Pink Floyd.

Pink Floyd a toujours été un groupe au son très léché. Comment recréer ce son ?

J’ai bossé dur pendant neuf mois à plein temps à reprogrammer des machines, à faire des recherches sur les synthés utilisés à l’époque pour comprendre comment ils ont fait tel ou tel son. Ce fut pour moi un énorme challenge de recréer cette matière sonore. Pink Floyd, c’est avant tout une texture de synthèse avec un son de guitare de malade. D’ailleurs, Alain, notre guitariste, a fait les mêmes recherches pour avoir le son de Gilmour : quel ampli, quels effets, quel délai, quel micro ? Il fallait retrouver la chaîne qui fait que ce son est magique. Écrire les arrangements de manière générale a été très jouissif. Pour l’écriture, les parties vocales, il y a parfois jusqu’à sept voix dans les originaux, il fallait tout retranscrire, tout vérifier et surtout faire attention à ne rien dénaturer.

@Fabrice Lobjois

L’aspect visuel est-il aussi important que la musique ?

Nous avons constaté que les spectateurs n’en attendent pas moins. La force de So Floyd c’est aussi sa maîtrise technique du son et de la lumière, grâce au talent et à la complémentarité de notre équipe technique, Serge, Laurent et François. Le petit plus de So Floyd est ce qu’on appelle la réal, grâce à quatre caméras placées sous différents angles qui filment en permanence les artistes. Le public pourra vivre et ressentir en temps réel les émotions de nos chanteurs et choristes, et ce quelque soit leur place dans la salle. A la lumière, Laurent, notre ingé, a énormément visionné et analysé les lives des Pink Floyd afin de rechercher et recréer les tableaux lumières magiques qui vous transporteront le tout en y apportant une touche de modernité.

Lire aussi : "Jouer dans le plus gros tribute band dédié à Pink Floyd, c'est un honneur de fou" assure Luc Ledy-Lepine, guitariste de The Australian Pink Floyd Show, en concert à Lyon le 19 mars à L'Amphitéâtre