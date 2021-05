SNCF : pas de retour à la normale avant fin juin sur la ligne TER Lyon/Saint-Étienne

Perturbée depuis le 11 mai, la circulation des trains entre Lyon et Saint-Étienne ne devrait pas s’améliorer avant la fin du mois de juin. La SNCF annonce cinq semaines de travaux pour réparer les dégâts occasionnés par la crue du Gier.

Le 11 mai dernier, la crue du Gier avait entraîné un glissement de terrain en bordure de la voie ferrée qui relie Lyon à Saint-Étienne. Une caténaire, le câble aérien qui permet l’alimentation électrique des trains, avait alors été emportée interrompant le trafic ferroviaire sur cet axe pendant plusieurs jours. Après des travaux de sécurisation du secteur, la circulation des trains avait pu reprendre de manière très réduite, la voie longeant le Gier n’étant pas praticable.

On en sait désormais un plus sur la suite des travaux, qui devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juin selon la SNCF. La compagnie ferroviaire annonce cinq semaines de chantier afin de mettre à sec la partie à réparer, de remettre en état le mur de soutènement qui s’est effondré et de réinstaller la caténaire, notamment.

Les voyageurs devront donc s’attendre à des retards et des suppressions de TER lors des semaines à venir. Un planning de circulation de trains est mis à jour quotidiennement sur le site TER Aura.

Des perturbations à prévoir sur le réseau ce week-end

La SNCF prévient également que des travaux doivent se dérouler sur plusieurs lignes du réseau ferroviaire régional pendant ce week-end de la Pentecôte. Il faudra notamment s’attendre à des perturbations sur les lignes Le Puy-St-Étienne-Lyon et Saint-Étienne-Roanne.

🚧De nombreux travaux sont prévus pour ce week-end du 22 et 23/05. Voici le détail des éléments pour les différentes lignes concernées (Le Puy-St-Étienne-Lyon, Montluçon-Bourges, Chambéry-Modane, Chambéry-Bourg-St-Maurice, Roanne-St-Étienne et Montbrison-St-Étienne) ⤵ — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) May 20, 2021

Lire aussi : La circulation des trains encore perturbée plusieurs jours entre Lyon et Saint-Étienne