La circulation des trains encore perturbée plusieurs jours entre Lyon et Saint-Étienne

La circulation des trains sur l’axe ferroviaire Lyon/Saint-Étienne reste très compliquée ce vendredi 14 mai. L'effondrement, en début de semaine, d’un mur de soutènement situé en bordure de la voie ferrée ralentit considérablement le trafic.

En début de semaine, la crue du Gier a provoqué un glissement de terrain en bordure de la voie ferrée reliant Lyon à Saint-Étienne. Le trafic entre les deux villes a été interrompu plusieurs jours avant de reprendre jeudi 13 mai avec la circulation de six trains. Ce vendredi, les équipes de la SNCF étaient toujours à pied d’oeuvre afin de réparer le mur de soutènement qui s’est effondré en emportant dans sa chute un poteau soutenant la caténaire, le câble aérien qui permet l’alimentation électrique des trains.

🔴Axe Lyon<>St-Étienne :

Tous les h54 circulent au départ de Part-Dieu et tous les h46 circulent au départ de St-Étienne. Les autres sont supprimés. Les TER perdent environ 20mn car ils ralentissent sur le secteur en travaux. Les Lyon<>Firminy roulent uniquement de Lyon à Givors. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) May 14, 2021

20 minutes de retard sur le trajet

La circulation des trains entre Lyon et Saint-Étienne devrait rester perturbée pendant de nombreux jours, le temps que les travaux soient terminés. Pour le moment, seuls les TER h54, au départ de la gare de la Part-Dieu, et h46, au départ de Saint-Étienne circulent et de manière alternée, une seule voie étant accessible. La SNCF précise que ces trains sont obligés de ralentir à 40 km/h au passage du secteur endommagé, ce qui occasionne des retards d’environ 20 minutes. Le planning de circulation des trains a été mis à jour afin de s’adapter à ces différentes contraintes. Il sera actualisé quotidiennement et publié la veille pour le lendemain sur le site TER Aura.

La compagnie ferroviaire précise que les TER reliant Lyon à Firmini roulent uniquement de Lyon à Givors et que des ralentissements sont aussi à prévoir sur la liaison Culoz-Bellegarde.

Lire aussi : La circulation des trains suspendue plusieurs jours entre Lyon et Saint-Etienne : que se passe-t-il ?