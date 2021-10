SNCF : des travaux sur la très fréquentée ligne Lyon - Saint-Etienne pendant 2 semaines, des perturbations à prévoir

Du 25 octobre au 5 novembre, des travaux auront lieu sur la ligne SNCF entre Lyon et Saint-Etienne.

Pendant les vacances de la Toussaint, entre le 25 octobre et le 5 novembre, des travaux auront lieu sur la ligne SNCF entre Lyon et Saint-Etienne, l'une des lignes les plus fréquentées de France.

Ces travaux entraîneront une interruption des circulations TER entre 10h15 et 15h30 pendant deux semaines.

"Une desserte par autocars sera mise en place", assure la SNCF.

