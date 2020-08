SNCF : circulation des trains interrompue sur plusieurs axes autour de Lyon

La circulation des trains est interrompue ce mardi entre Grenoble et Lyon et entre Lyon et Ambérieu.

A 18h, "la circulation est actuellement interrompue sur différents axes ce soir : dans le sens Grenoble>Lyon (problème électrique) et dans le sens Lyon>Ambérieu (panne d'un train en linge)", explique la SNCF.

"Nos équipes se mobilisent pour rétablir la circulation dès que possible", ajoute la SNCF.