SNCF à Lyon : des perturbations dans la région avant la grève du 5/12 ?

Y aura-t-il des trains pour la Fête des Lumières ? Dans un précédent article, nous vous expliquions pourquoi et comment les circulations ferroviaires pourraient être perturbées dans la région pendant la Fête des Lumières, du 5 au 8 décembre prochain. Notamment en raison du mouvement social reconductible du 5 décembre.

Le week-end du 7-8 décembre sans trains ?

La SNCF a choisi d'arrêter la vente des billes TGV InOui, Ouigo et Intercités pour les 5, 6, 7 et 8 décembre pour permettre à ceux qui ont déjà un titre de transport de pouvoir voyager sur les trains qui circuleront grâce à la "souplesse d'accès" et sans garantie de place assise. Des points sur l'état du trafic et les trains qui circuleront seront faits tous les jours à 17 heures par la SNCF.

Selon France Info, le week-end du 7 et 8 décembre pourrait être "sacrifié" avec un trafic quasi nul à la SNCF et la RATP. Et ce en pleine Fête des Lumières.

Des petites perturbations dans la région en amont du 5 décembre

Et avant le 5 ? La SNCF précise sur son site Internet qu'en raison d'un mouvement social local et indisponibilité de matériel, le trafic est perturbé ce dimanche 1er décembre sur certaines lignes, notamment dans l'Isère. (voir ici).

Du lundi 2 au mercredi 4 décembre, en raison de contraintes de production suite à des indisponibilités de matériel, quelques trains ne circuleront pas et seront remplacés par des autocars (voir ici). Notamment en Savoie. Des perturbations à la marge. Très loin de ce qui attend les voyageurs pour la fin de la semaine...

