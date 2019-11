Lyon : y aura-t-il des trains pour venir à la Fête des Lumières ?

La grève reconductible du 5 décembre devrait impacter plusieurs jours le trafic SNCF. Y aura-t-il des trains pour venir à la Fête des Lumières à Lyon ?

Le mouvement social du 5 décembre contre la réforme des retraites pourrait durer plusieurs jours et impacter les transports comme la SNCF ou Air France. Or ce même jour, débute la Fête des Lumières à Lyon, qui s’achèvera le 8 décembre. Selon nos informations, certains touristes qui avaient déjà des réservations se sont vus conseiller de venir plus tôt, avant le début de la grève et de prévoir un départ plus tard, dans la mesure du possible.

La SNCF a choisi d'arrêter la vente des billes TGV InOui, Ouigo et Intercités pour les 5, 6, 7 et 8 décembre pour permettre à ceux qui ont déjà un titre de transport de pouvoir voyager sur les trains qui circuleront grâce à la "souplesse d'accès" et sans garantie de place assise.

Des points sur l'état du trafic et les trains qui circuleront seront faits tous les jours à 17 heures par la SNCF et consultables via le site internet sncf.com. Ceux déjà en possession d'un billet et qui ont laissé leur numéro de téléphone recevront également des SMS pour les informer. Selon la SNCF : "Pour les voyages TGV en France et Intercités du 5 au 9 décembre, nos clients pourront échanger leur billet de train ou faire une demande de remboursement sans frais ni surcoût, y compris pour des tarifs non échangeables/non remboursables, avant départ".

Le 7 et 8 décembre sacrifié ?

Selon France Info, le week-end du 7 et 8 décembre pourrait être "sacrifié" avec un trafic quasi nul à la SNCF et la RATP. Les deux structures auraient mis en préalerte leurs cadres de réserve habilités à conduire des trains, métros et RER, pour servir de renfort lors de la journée du 9 décembre. Reste également la question d'un mouvement qui pourrait s'inscrire dans la durée et continuer une deuxième semaine. La mobilisation du 5 et des jours suivants sera donc attentivement scrutée.

Enfin, à Lyon, en ce qui concerne le réseau TCL, l'état du trafic ne sera connu que le mardi 3 décembre au soir, au mieux, voire le 4 décembre au matin (lire ici).