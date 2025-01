Sept départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune neige et verglas

Météo France place le Rhône et six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour neige et verglas ce samedi 4 janvier.

Il faudra être prudent sur les routes en début de journée ce samedi 4 janvier. Météo France place en effet sept départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour neige et verglas. Les territoires concernés sont le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, la Drôme, l’Allier, l’Ain, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Dans le Rhône, la vigilance devrait s'achever à 12 heures. Météo France indique cependant que ce samedi en fin de journée, "une perturbation remonte du sud-ouest vers le nord et le nord-est et s'associe à un fort redoux."

À noter également que Météo France place les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Isère en vigilance jaune pour risque d’avalanche pour cette journée de samedi.