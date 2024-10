Sécurité : Villeurbanne organise un forum pour présenter son action

La Ville de Villeurbanne organise le vendredi 18 octobre un forum autour de la sécurité et de la prévention de la délinquance.

Vendredi 18 octobre, à l'occasion de la réunion plénière du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), les services et les partenaires associatifs de la Ville de Villeurbanne présenteront lors d'un forum les dispositifs et actions conduites dans la commune.

L'action de la brigade cadre de vie et l'activité du centre de supervision urbain seront ainsi présentées avec un stand tenu par la police municipale et les agents de surveillance de la voie publique. Des équipes de médiation sociale intervenant notamment dans le quartier Ferrandière Maisons-Neuves seront également présentes tout comme l'association Viffil qui accompagne les femmes victimes de violences et leurs enfants.

Par ailleurs, et pour la première fois depuis sa création, un comité citoyen de suivi du CLSPD participera à sa réunion plénière. "Le CLSPD permet de définir nos priorités et de coordonner nos actions pour renforcer la sécurité à Villeurbanne. Nous avons tenu à impliquer directement les habitantes et les habitants dans ce Conseil, via un Comité citoyen de suivi, car elles et ils sont les premiers concernés par les problèmes de tranquillité publique", indique Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne.