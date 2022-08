Sécheresse : deux départements de la région interdisent les feux d'artifice

Pour prévenir du risque d'incendies, deux départements de la région, la Loire et l'Isère, ont pris des mesures de précaution. Les feux d'artifice y sont notamment interdits pendant une certaine période.

Ces derniers jours, les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont multiplié les mesures afin de tenter de contrer les risques d'incendies en cette période de forte chaleur. Jeudi et vendredi, l'Isère et la Loire ont par exemple interdit les feux d'artifice (cela comprend aussi les lanternes volantes pour la Loire et les fumigènes et pétards pour l'Isère) pendant une certaine période, jusqu'au 5 septembre pour le premier secteur, et jusqu'au 31 août pour le deuxième.

Pour les Ligériens, il n'est en plus pas autorisé, à moins de 200 mètres des bois, forêts et des espaces naturels combustibles, de porter ou d’allumer un feu et d'utiliser un barbecue.

