Sandrine Runel sera candidate à la mairie de Lyon

Sandrine Runel, conseillère municipale et métropolitaine a annoncé ce matin sa candidature à la mairie de Lyon.

"A Lyon, le 3e homme sera une femme". Sandrine Runel, conseillère municipale et métropolitaine, a annoncé ce matin sa candidature à l'investiture socialiste aux élections municipales de Lyon. L'actuelle présidente du groupe socialiste à la métropole rejoint l'arène politique de 2020, déjà bien occupée par David Kimelfeld, président de la métropole, et Gérard Collomb le maire de Lyon. Pour se démarquer, Sandrine Runel compte sur "une vision différente de Lyon, qui prend vraiment en compte la question de l'écologie". En effet, la candidate explique qu'elle souhaite "sortir du tout économique, tout attractivité et tout immobilier" pour remettre du "social et solidaire" au cœur des préoccupations politiques. Se présentant comme "l'alternative écologique et sociale qui se construit à Lyon", l'élue dont la candidature était attendue précisait dans Rue89 qu'elle se présentera "avec d'autres jeunes du parti" d'autres municipalités qui veulent faire entendre leur voix.