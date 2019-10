Salle de poker clandestine à Lyon : 50 000 euros saisis, les tables aussi

À Lyon, un appartement dans le 8e arrondissement avait été reconverti en salle de poker clandestine. La police a saisi plus de 50 000 euros en espèces, mais aussi 4 tables de poker.

Ce samedi, nous rapportions le démantèlement d'un cercle de jeux clandestins à Lyon (lire ici). Un appartement dans le quartier de Mermoz (Lyon 8e) avait été transformé en salle de poker clandestine. D’ anciens croupiers s’occupaient des parties. Lors d'une opération, les policiers ont découvert une quinzaine de personnes en train de jouer.

Six personnes ont été interpellées et présentées à la justice : trois organisateurs, deux anciens croupiers d'un casino lyonnais et une autre pour dissimulation de preuves. Le bénéfice frauduleux de cette salle en cinq mois est estimé à plus de 150 000 euros. Les policiers ont également saisi plus de 50 000 euros en espèces, ainsi que 4 tables professionnelles de poker.