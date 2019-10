Lyon : un appart de Mermoz était devenu une salle de poker clandestine

Les policiers lyonnais ont fait une découverte surprenante cette semaine. Une salle de poker clandestine a été découverte dans le quartier de Mermoz (Lyon 8e). D’anciens croupiers "officiaient" clandestinement.

Quelle découverte ! La police judiciaire de Lyon a découvert une salle clandestine de poker à Lyon, comme le révèle Le Progrès. Une quinzaine de personnes étaient en train de jouer dans un appartement du quartier de Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon, lorsqu’ils ont été surpris par les policiers.

Six personnes ont été interpellées, toujours selon le quotidien régional : trois organisateurs, deux anciens croupiers d’un célèbre casino lyonnais et une autre personne pour dissimulation de preuves. Les trois organisateurs sont suspectés d’avoir amassé plus de 150 000 euros en cinq mois grâce à ces parties clandestines. Dans la "salle de jeu" clandestine, 60 jeux de cartes ont notamment été trouvés par les policiers.