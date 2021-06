Saint Priest : les salariés d'Amazon protestent contre le licenciement d'un collègue

Les salariés d'Amazon se rassemblent devant le dépôt de Saint Priest, près de Lyon, ce mercredi 9 juin de 18h à 22h30 pour protester contre le licenciement de leur collègue.

Les salariés protestent le licenciement sans préavis d'un de leur collègue très apprécié et ont décidé de se réunir mercredi prochain devant le dépôt de Saint-Priest afin de demander sa réintégration. Le salarié en question était le plus ancien salarié du dépôt de Saint-Priest : embauché en 2018, il avait été nommé en 2020 "salarié français de l'année" pour son implication et sa grande efficacité.

Cependant, le 12 mai dernier, sans courrier de licenciement préalable, il est limogé à l'oral, face à ses collègues, explique le syndicat Sud Commerces et services, contacté par Lyon Capitale.

"On remplit à peine la moitié de nos frigos"

La raison de cette décision serait liée à un avis déposé par l'employé dans la messagerie interne de l'entreprise, sur la politique salariale. Celui-ci estimait les salariés trop peu payés pour l'effort demandé et la récente prime reçue trop faible au regard du travail effectué pendant la crise sanitaire. "On remplit à peine la moitié de nos frigos" aurait-il ainsi déclaré.

Amazon a justifié sa décision par le motif d' "insubordination". Le syndicat Sud Commerces et services, faisant partie de l'Union syndicale Solidaires et organisateur du rassemblement, considère quant à lui qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression.

La réunion se fera de 18h à 22h30 le premier jour du couvre-feu à 23h, mercredi 9 juin.

Lire aussi : Le maire de Lyon ne veut pas d'un gigantesque entrepôt Amazon : "j'ai décidé d'associer Lyon à ce combat"