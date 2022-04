Saint-Priest : le Forum jobs d'été et étudiants se tient ce 6 avril

Co-organisé par les villes de Bron et Saint-Priest pour la deuxième année consécutive, le Forum jobs d'été et étudiants se tiendra à l'espace Mosaïque de Saint-Priest ce mercredi 6 avril.

C'est l'heure de sortir les CV pour préparer l'été. Ce mercredi 6 avril, une vingtaine de recruteurs seront présents au Forum jobs d'été et étudiants à l'espace Mosaïque de Saint-Priest de 10h à 17h (avec une coupure entre 12h30 et 13h30).

Co-organisé par les villes de Bron et Saint-Priest pour la deuxième année consécutive, cet événement permet à des jeunes d'âgés d'au moins 18 ans de participer à des entretiens de recrutement ou de prendre des conseils auprès de conseillers emploi pour améliorer leur CV.

Des recruteurs de grands groupes (Auchan, Castorama, Décathlon, Galarie Lafayette...) seront présents. "Sur un territoire économiquement dynamique, les villes de Bron et de Saint-Priest s’associent de nouveau pour permettre aux jeunes de trouver un job d’été, souvent synonyme de première expérience professionnelle dont on se souvient toute sa vie. Cette seconde édition mutualisée va retrouver un format plus humain en présentiel, au sein de l’espace Mosaïque, pour des rencontres directes entre les jeunes et les entreprises du territoire, particulièrement impliquées pour cet événement", vante Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest.