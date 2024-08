La pâtisserie orientale Seyidoglu de Saint-Fons a été fermé ce mercredi 28 août par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

Suite à un contrôle d'hygiène, la pâtisserie orientale Seyidoglu, située à Saint-Fons au 81 avenue Jean-Jaurès a été fermée par la préfecture du Rhône. C'est le deuxième contrôle en quelques mois dans cet établissement. Après une première mise en demeure le 25 juin dernier, un nouveau contrôle a été réalisé par un agent du bureau Veritas Exploitation pour le compte de la DDPP 69 le 23 août.

Lors de ce contrôle il a de nouveau été constaté "de manquements graves aux règles d'hygiènes" comme l'explique la préfecture du Rhône dans son communiqué. "Mauvaises conditions de stockages et de conservation des denrées", "défaut de maintenance des équipements" ou encore "absence de lave-mains fonctionnel" ont été relevé lors du contrôle.

"Risques d'intoxication"

"Considérant la non réalisation de la mise en demeure du 25 juin 2024 et que la poursuite de l'activité constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d'intoxication qui en résultent", la préfecture a décidé de la fermeture en urgence de l'établissement.

Pour rouvrir, la pâtisserie devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 17.

A lire aussi :

Lyon : vente de tabac, horaires tardifs…un restaurant ferme après un contrôle

Près de Lyon, un restaurant fermé pour manque d’hygiène

Lyon : un fast-food du quartier de la Part-Dieu fermé par la préfecture