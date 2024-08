Six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en alerte rouge face au pollen d'ambroisie 

Le Rhône, l’Ain, l’Allier, la Loire, l’Isère et la Drôme ont été placés en alerte rouge face aux risques d’allergie au pollen d’ambroisie.

Six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés jeudi 29 août en alerte rouge face aux risques d’allergie aux pollens d’ambroisie par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Elle concerne les départements du Rhône, de l’Ain, l’Allier, la Loire, l’Isère et la Drôme. "La situation est critique et le risque d’allergie est élevé", précise encore le RNSA sur son site. Et ajoute : "Le temps ensoleillé, chaud et venteux favorisera la dispersion des pollens dans l‘air des prochains jours."

Le risque d’allergie sera en revanche plus faible pour les autres herbacés en floraison comme les graminées, plantain, armoise et orties.

Pour les personnes allergiques aux pollens d’ambroisie, il est conseillé d’éviter d’ouvrir les fenêtres trop longtemps, de ne pas sortir les cheveux mouillés ou encore de préférer les sorties le matin ou le soir tout en limitant les efforts physiques importants.