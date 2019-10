Safari : les gérants du Super U poursuivent des internautes

Début juillet, un couple gérant le Super U de l’Arbresle, près de Lyon, avait provoqué la fureur des réseaux sociaux en posant auprès de cadavres d'animaux qu’ils avaient chassés au cours d’un safari.

À la suite de la polémique et des tombereaux d'insultes reçus par le couple, leur avocat, Me Alain Jakubowicz, avait prévenu : les auteurs des messages les plus violents seront poursuivis. D’après les informations du Progrès, c’est chose faite. Ce vendredi 4 octobre, quatre plaintes ont été déposées. Elles visent "les auteurs des messages les plus violents. Ceux qui incitaient au meurtre ou menaçaient directement de mort les époux Alboud." témoigne Me Jakubowicz qui en a profité pour donner des nouvelles du couple.

Contrairement à ce que la marque avait annoncé le couple toujours à la tête du magasin

De façon quelque peu surprenante, l’avocat nous apprend que les dirigeants du Super U d’Arbresle sont toujours à la tête de leur magasin. Le réseau U les commerçants s’était pourtant fendus d’un communiqué le 9 juillet pour annoncer leur départ. "Super U a annoncé leur départ pour calmer le chaland… Mes clients n’ont absolument pas quitté la gérance du magasin", rapporte encore Me Jakubowicz. Pas sûr que cette révélation apaise les esprits alors qu’une polémique similaire a éclaté cette semaine, impliquant cette fois Hervé Diaz, ex-directeur général de l’entreprise de bus Cars Faure.