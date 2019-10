Run In Lyon : le trafic sera perturbé dimanche, ne vous faites pas avoir !

La course Run In Lyon va perturber la circulation, le stationnement et le réseau de bus TCL à Lyon ce dimanche 6 octobre. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces perturbations.

La course Run In Lyon reprend ses droits à Lyon dimanche 6 octobre ! Les inscriptions touchent à leur fin, il est temps de se pencher sur les détails pratiques de cette journée sportive. Les quatre courses qui partent du Vieux Lyon pour arriver à Bellecour vont fortement perturber la circulation des bus TCL.

Les restrictions pour les automobilistes

Pour rappel le secteur entre le quai Fulchiron et le début du quai Bondy sera interdit à la circulation entre 3h du matin et 14h ce dimanche 6 octobre. Des restrictions de circulations seront mises en place de 7h30 à 16h sur l’ensemble du parcours et sur les rues avoisinantes, à partir de 5h place Bellecour.

Le stationnement le long du parcours est interdit depuis ce samedi 5 octobre 8h jusqu’à 15h dimanche.

Les lignes de bus TCL perturbé

Enfin le trafic des bus TCL sera fortement perturbé, il est conseillé de privilégier l’utilisation du métro.

Voici la liste des lignes de bus impacté par Run In Lyon :

Ligne SENS NATURE DE LA PERTURBATION C1 Part-Dieu Jules Favre Elle est déviée.

Les arrêts de St Clair - Square Brosset à Interpol ne sont plus desservis. Cuire Elle est déviée.

Les arrêts Interpol, Musée d'Art Contemporain et Cité Internationale ne sont plus desservis. C2 Part-Dieu Jules Favre Elle est déviée.

L'arrêt Cité Internationale Transbordeur n'est plus desservi. C3 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à Thiers - Lafayette (avec une dépose des voyageurs devant le centre commercial de Part-Dieu).

Les arrêts de Part-Dieu Jules Favre à Gare St-Paul ne sont plus desservis. C4 Cité Internationale Elle effectue un terminus exceptionnel à l'arrêt Barreme.

Les arrêts de Parc Tête d'Or Churchill à Cité Internationale ne sont plus desservis. Jean Macé Elle effectue une reprise voyageur à Duquesne - Foch.

Les arrêts de Cité Internationale à Barreme ne sont plus desservis. C5 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à Hôtel de Ville - Louis Pradel.

L'arrêt Cordeliers n'est plus desservi. Cordeliers Elle est déviée.

Les arrêts de St Clair-Square Brosset à Parc Tête d'Or Churchill ne sont plus desservis. C6 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à Gare de Vaise.

Les arrêts de Place de Paris à Gare Part-Dieu Vivier Merle ne sont plus desservis. C7 Gare Part Dieu Elle est déviée.

Les arrêts de Girondins-Yves Farge à Pont de La Mulatière ne sont plus desservis. Hôpital Lyon Sud Elle est déviée.

Les arrêts de Pré Gaudry-Yves Farge à Pont de la Mulatière ne sont plus desservis. C9 Bellecour Elle effectue un terminus exceptionnel à Saxe Préfecture.

Les arrêts Augagneur Servient, Fosse aux Ours et Bellecour Le Viste ne sont plus desservis. Hôpitaux Est Elle effectue une reprise voyageur à Saxe - Bonnel.

Les arrêts Bellecour A. Poncet, Guillotière - Gabriel Péri et Liberté ne sont plus desservis. C10 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel en Gare Routière de Perrache quai D4.

Les arrêts Pont Gallieni RD, Pont de l'Université et Bellecour Charité ne sont plus desservis. C12 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à Jean Macé.

Les arrêts de Garibaldi Berthelot à Bellecour Le Viste/A. Poncet ne sont plus desservis. C13 Sud Hôtel de Ville Elle effectue un terminus exceptionnel à Part-Dieu Servient.

Les arrêts de Halles Paul Bocuse à Hôtel de Ville - Louis Pradel ne sont plus desservis. Grange Blanche Elle effectue une reprise voyageur à Gare Part-Dieu Vivier Merle.

Les arrêts d'Hôtel de Ville - Louis Pradel à Part-Dieu Jules Favre ne sont plus desservis. C13 Nord Hôtel de Ville Elle effectue un terminus exceptionnel à l'arrêt Terreaux La Feuillée de la ligne C3.

Les arrêts Terreaux Tobie Robatel et Hôtel de Ville - Louis Pradel ne sont plus desservis. Montessuy Elle effectue une reprise des voyageurs à Terreaux Tobie Robatel.

L'arrêt Hôtel de Ville - Louis Pradel n'est plus desservi. C14 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à Gare de Vaise.

Les arrêts de Place de Paris à Jean Macé ne sont plus desservis. C18 Hôtel de Ville Elle effectue un terminus exceptionnel à l'arrêt Terreaux La Feuillée de la ligne C3.

Les arrêts Terreaux Tobie Robatel, Musée des Beaux Arts et Hôtel de Ville - Louis Pradel ne sont plus desservis. Croix Rousse Nord Elle effectue une reprise voyageur à Terreaux Tobie Robatel.

L'arrêt Hôtel de Ville - Louis Pradel n'est plus desservi. C20/C20E Bellecour Elle effectue un terminus exceptionnel en Gare Routière de Perrache quai B4.

Les arrêts de Pont Kitchener R.D. à Bellecour Le Viste ne sont plus desservis. C22 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à Debourg.

Les arrêts de ENS Lyon à Perrache ne sont plus desservis. C26 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à l'arrêt Tonkin de la ligne 69.

Les arrêts Parc Tête d'Or - Stalingrad et Cité Internationale - Transbordeur ne sont plus desservis. 2 Dans les 2 sens Elle est prolongée et effectue un terminus exceptionnel à Cité E. Herriot.

Les arrêts Rue des Balmes et Porcher de la ligne S10 et les arrêts du Vergoin à Cité E. Herriot de la ligne 31 sont desservis. 5 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à Gorge de Loup.

Les arrêts Valmy et Pont Mouton ne sont plus desservis. 9 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à Hôtel de Ville - Louis Pradel.

L'arrêt Cordeliers n'est plus desservi. 15 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel en Gare Routière de Perrache quai D4.

Les arrêts Pont Gallieni RD, Pont de l'Université et Bellecour Charité ne sont plus desservis. 19 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à Gorge de Loup.

Les arrêts de Berthet Loucheur à Hôtel de Ville - Louis Pradel ne sont plus desservis. 31 Dans les 2 sens Elle ne circule plus.

Les arrêts du Vergoin à Cité E. Herriot sont desservis par la ligne 2. 35 Bellecour Elle effectue un terminus exceptionnel à Jean Macé.

Les arrêts d'Université Jean Jaurès à Bellecour Charité ne sont plus desservis. Vénissieux Elle effectue une reprise voyageur à Jean Macé Chevreul.

Les arrêts de Bellecour Charité à Béchevelin ne sont plus desservis. 40 Dans les 2 sens Elle ne circule plus. 43 Dans les 2 sens Elle ne circule plus. 45 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à Gorge de Loup.

Les arrêts de Berthet - Loucheur à Croix-Rousse ne sont plus desservis. 60 Perrache Elle effectue un terminus exceptionnel à l'arrêt Debourg de la ligne C22.

Les arrêts de Chambaud de la Bruyère à Perrache ne sont plus desservis. Feyzin Les Razes/

Château de l'Isle Elle effectue une reprise voyageur à l'arrêt Debourg de la ligne C22.

Les arrêts de Perrache à Université Lyon 1 Gerland ne sont plus desservis. 63 Perrache L'arrêt Musée des Confluences est reporté à celui des lignes C10 et 15. Les arrêts de Hôtel de Région Montrochet à Claudius Collonges ne sont plus desservis. Oullins le Golf Les arrêts Claudius Collonges et Suchet ne sont plus desservis. 70 Gare Part-Dieu Elle est déviée.

L'arrêt St Clair - Square Brosset n'est plus desservi. 90 Valmy Place Ferber Elle effectue un terminus exceptionnel à St-Pierre de Vaise.

Les arrêts Pont Mouton, Valmy et Valmy - Place Ferber ne sont plus desservis. Ste Foy Châtelain Elle effectue une reprise voyageur à St-Pierre de Vaise.

Les arrêts Valmy - Place Ferber et Sergent Berthet ne sont plus desservis. S1 Dans les 2 sens Elle ne circule plus. S5 Dans les 2 sens Elle effectue un terminus exceptionnel à Cuire.

Les arrêts de Pierre Brunier à Caluire - Bords de Saône ne sont plus desservis. S6 Hôtel de Ville Elle effectue un terminus exceptionnel à l'arrêt Terreaux Tobie Robatel situé rue Terme.

Les arrêts Musée des Beaux Arts et Hôtel de Ville - Louis Pradel ne sont plus desservis. Croix Rousse Elle effectue une reprise voyageur à Terreaux Tobie Robatel.

L'arrêt Hôtel de Ville - Louis Pradel n'est plus desservi.

Fin de la perturbation estimée : 06/10/2019 - 17h00