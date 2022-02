Rugby : le LOU s'impose tant bien que mal face à Biarritz

Sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland, les Rouges et Noirs l'ont emporté 34 à 15 face à Biarritz.

Le LOU a retrouvé les chemins de la victoire. Après une défaite face à Castres la semaine précédente, les Rouges et Noirs ont battu Biarritz, lanterne rouge du championnat, samedi 26 février. Malgré quelques erreurs en première mi-temps, les hommes de Mignoni se sont imposés 34 à 15. Ils remportent 5 points avec bonus offensif et se hisse à la deuxième place du top14.

"En première mi-temps, il y a 3 actions où on peut finir derrière la ligne et peut-être que le match aurait été différent. Mais ce n'est pas parce qu'on ne marque pas qu'il faut s'affoler et faire des gestes techniques qui ne sont pas bons. (...) Le turn-over qui est notre point fort, on n'a pas pu l'exécuter efficacement par moments", a regretté l'entraîneur Pierre Mignoni.

"On va retenir les points. On a 5 points contre une équipe de Biarritz revancharde qui avait envie de montrer de quoi ils étaient capables. C'était un match compliqué", résume le joueur Pierre-Louis Barassi.

Le prochain match des Rouges et Noirs aura lieu le samedi 5 mars à Clermont-Ferrand, avant une trêve de 3 semaines.