Open 6e sens à Lyon : les matchs de qualification du dimanche 27 février

Le plus gros tournoi de tennis féminin indoor de France se poursuit à Lyon. Le deuxième jour des phases de qualifications se tient dimanche 27 février.

Déception à la sortie du premier jour des qualifications à l'Open 6e Sens, les deux Françaises en lice ont été éliminées. Estelle Cascino (445e mondiale) et Nina Radovanovic (809e mondiale) n'ont pas réussi à s'imposer pour se hisser dans le tableau principal. Cascino a perdu contre Katie Boulter (145e) et Radovanovic contre Lesley Pattinama Kerkhove (139e). Les espoirs d'une victoire française reposent maintenant sur Alizé Cornet, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia, inscrites au tableau principal.

Pour le deuxième jour des phases de qualifications voici les matchs prévus dimanche 27 février :