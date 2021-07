Rugby à Lyon : trois nouveaux renforts pour le LOU

Le LOU a annoncé le nom de ses trois dernières recrues pour ce mercato. Sébastien Taofifenua, Tavite Veredamu et Jérôme Rey évolueront avec la formation lyonnaise la saison prochaine.

On connaît désormais les dernières recrues du LOU pour la saison 2021-2022. Ce jeudi, le club lyonnais a officialisé les arrivées de Sébastien Taofifenua et Jérôme Rey, tous les deux piliers. L'international français à 7, Tavite Veredamu, va également venir renforcer le poste d'ailier. Il a signé un contrat d'un an.

L'ancien Toulonnais, qui retrouvera son frère, Romain, s'est engagé pour deux ans. L'ex-grenoblois a lui paraphé un bail de quatre ans.

7 recrues au total

Au total, le récent 9e du Top 14 a recruté sept nouveaux joueurs : Guillaume Marchand (talonneur, Toulouse), Jérôme Rey (pilier, Grenoble), Sébastien Taofifenua (pilier, Toulon), Romain Taofifenua (deuxième-ligne, Toulon), Beka Saghinadze (GEO, troisième-ligne, Aurillac), Lima Sopoaga (NZL, demi d'ouverture, Wasps [ANG]), Tavite Veredamu (ailier, FFR)