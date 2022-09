Rugby à Lyon : les places pour le Mondial 2023 en vente le 13 septembre

Les All Blacks lors de leur match au Groupama Stadium contre le XV de France le 14 novembre 2017. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

La billetterie à l'unité pour les matches du Mondial de rugby 2023, dont plusieurs matches se dérouleront à Lyon, ouvre à partir du 13 septembre. Découvrez toutes les modalités d'achat.

Le Groupama Stadium accueillera cinq matches de poule du Mondial 2023 de rugby, qui se déroule en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Après des phases de vente de tickets par pack, la billetterie à l'unité ouvre mardi 13 septembre à 18h. Il ne faudra pas la rater, car c'est le dernier moyen pour obtenir des billets pour assister aux matches, à Lyon et partout en France. Au Groupama Stadium, la France affrontera notamment l'Italie. Il y aura aussi deux matches de la Nouvelle-Zélande.

Les modalités d'achat

Une période de prévente de 24 heures sera réservée aux membres de Famille 2023, le mardi 13 septembre à 18h. Cette "expérience" permet à ses membres d'obtenir des avantages sur l'achat des billets et durant la compétition. Vous pourrez vous y inscrire jusqu'au 13 septembre à midi. Pour le grand public, rendez-vous le jeudi 15 septembre à 18h sur le site de la billetterie. Pour la Famille 2023 comme pour le grand public, les 48 matchs de la compétition, dans toutes les catégories, seront proposés. Cela comprend également le match d’ouverture France – Nouvelle-Zélande et la finale du 28 octobre 2023 au Stade de France.

200 000 billets en vente

Au total, plus de 200 000 billets seront disponibles à la vente, dès 10 € pour les matchs de poule, et dès 75€ € pour les phases finales (sauf 40€ pour la finale de bronze). Chaque acheteur pourra acquérir six billets au maximum, dont quatre au maximum pour un même match de phase finale. À nouveau, cette phase de vente se déroulera exclusivement sur le site tickets.rugbyworldcup.com, selon le principe du "premier arrivé, premier servi".