Routes, tramways : les chantiers de l'été dans la métropole de Lyon

De nombreux chantiers vont avoir lieu cet été à Lyon et dans la métropole, petit tour d'horizon des travaux prévus en juillet et août.

Tramway T1 et T2

La ligne de tramway T1 est fermée entre le 8 juillet et le 23 août entre Debourg et Charpennes. Le T1 circule uniquement entre les stations I.U.T Feyssine et Charpennes Charles Hernu. Le service est interrompu entre les stations Charpennes Charles Hernu et Debourg. Il est conseillé d’emprunter la ligne de métro B qui permet de rejoindre les stations Charpennes Charles Hernu, Part- Dieu Vivier Merle et Place Guichard (à proximité de Liberté). Il est conseillé d’emprunter les lignes du secteur à savoir les métros A et B et les lignes de bus C9, C10, C22, 15, 63 et S1. Des Bus Relais sont également mis en place pour assurer la liaison entre Debourg et Perrache dans les 2 sens de circulation.

La ligne de tramway T2 est limitée à la station Centre Berthelot (Lyon 7e), terminus provisoire de la ligne. Un cheminement piéton est mis en place pour la traversée du pont Gallieni qui permet de rejoindre la station Perrache. La circulation automobile sera interrompue sur le quai Claude Bernard du 22 juillet au 19 août (depuis la rue Chevreul, restriction dès le pont de l’Université). Le report de trafic se fera par le Pont de l’Université et quai rive droite pour rejoindre le tunnel sous Fourvière ou l’A7. Pour Gerland, déviation par la rue de Marseille.

Tramway T6

La ligne de tramway T6 est impactée sur plusieurs tronçons de voies du linéaire qui sont en phase finale de travaux (tapis de chaussée). Ces travaux perturbent la circulation dans le secteur avec des impacts tout l’été (juillet-août) sur l’avenue Mermoz et le boulevard Pinel au droit des hôpitaux Est. Des travaux de nuit se dérouleront également sur les carrefours Pinel-Rockfeller et Pinel-Mermoz. Du 8 au 12 juillet : le boulevard Pinel sera fermé entre les avenues Jean Mermoz et Rockefeller.

Du 16 juillet au 20 août : rue Garibaldi coupée à la circulation entre les rues Servient et de la Part- Dieu (Lyon 3e). La circulation sera déviée sur le couloir de bus de la rue Garibaldi.

Le boulevard Pinel est mis en sens unique : Du côté pair : le sens de circulation est descendant, depuis l'avenue Rockefeller jusqu'à l'avenue Jean Mermoz, du côté des numéros impairs : le sens de circulation est descendant entre la rue des Essarts et la rue Edouard Branly, le sens de circulation est montant entre la rue des Essarts et l'avenue Franklin Roosevelt.

La fin des travaux de voirie autour du chantier du tramway T6 est prévue pour la semaine du 19 août. Mise en service opérationnelle en décembre après les essais de marche à blanc.

Jusqu’à la fin du mois d’août, les travaux de création d’un nouveau tiroir de manœuvre de tramway rue Servient entre le boulevard Vivier-Merle et la rue Garibaldi entraînent une réduction des voies de circulation dans la rue Servient avec des impacts significatifs pour les véhicules arrivant depuis le boulevard des Brotteaux.

Travaux à Lyon

Grande rue de la Croix-Rousse jusqu’au 23 août

Les travaux de réfection de la voirie entrainent une fermeture à la circulation automobile de la place Joannes Ambre (giratoire de l’hôpital de la Croix Rousse) jusqu’à la petite place de la Croix Rousse. Les travaux concernent 4 tronçons distincts :

• de la place Joannes Ambre à la rue Pailleron. La rue Janin sera en sens interdit mais avec une mise en double sens pour les riverains.

• De la rue Pailleron à la rue Chariot d’Or. La rue Rosset sera en double sens pour les riverains.

• Le carrefour du Chariot d’Or. Les travaux nécessitent le blocage de la Grande rue de la Croix Rousse au niveau de la rue Rosset. La rue du Chariot d’Or sera en double sens pour les riverains, tout comme la rue Calas qui sera mise en sens interdit.

• De la rue du Chariot d’Or à la petite place de la Croix-Rousse. La rue d’Ivry sera mise en sens interdit au niveau de la rue du Mail avec double sens pour les riverains. Cela concerne également la rue Dumont. Le sens de circulation de la contre allée de la petite place sera inversé.

Les stationnements seront supprimés selon les nécessités du chantier et une déviation de la ligne de bus C13 sera mise en place avec arrêt de bus provisoire au niveau du 54 boulevard des Canuts.

Secteur Professeur Beauvisage

Jusqu'à mi-juillet : la rue du Professeur Beauvisage sera mise en sens unique entre le boulevard des Etats-Unis et l'avenue Paul Santy. Les rues Pierre Verger et Edmond Michelet sont remises à double sens entre les avenues Paul Santy et Jean Mermoz.

Secteur Challemel Lacour

Le 9 juillet : la circulation sera mise en sens unique entre la rue Champagneux et la route de Vienne. Les 9 et 10 juillet, de 20h à 5h le lendemain : la circulation sera interdite entre la rue Champagneux (incluse) et la route de Vienne (exclue).

Pont Winston Churchill : des travaux de réfection des joints d’étanchéité du pont nécessitent la fermeture totale du pont de jour et de nuit du 5 au 23 août avec une coupure de la circulation dans les 2 sens. Les circulations piétonnes et cycles sont maintenues sur un des trottoirs. Déviation depuis Lyon 6 (boulevard des Belges et avenue de Grande Bretagne) par le quai Charles de Gaulle puis le pont Poincaré, la Grande rue de Saint-Clair et le cours Aristide Briand.

Déviation depuis la Boucle vers le Sud par le cours d’Herbouville puis le quai A. Lassagne, le pont Morand et l’avenue M. Foch. Déviation depuis la Boucle vers le Nord par le cours Aristide Briand puis le quai et le tunnel Bellevue, le pont Poincaré, le boulevard Laurent Bonnevay et le quai Charles de Gaulle.

Déviation depuis la Cité Internationale (quai Charles de Gaulle) par l’avenue de Grande Bretagne puis le quai de Serbie, le pont Morand et le quai A. Lassagne.

Passerelle de la paix : les travaux de remplacement du platelage débutent le 8 juillet, entraînant la fermeture de la passerelle durant les phases des opérations. Un cheminement sécuritaire sera mis en place dès septembre.

Rue de l’Université (Lyon) : des travaux se déroulent en juillet entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Saint Jérôme et entre la place du Prado et la rue de Marseille avec création d’un plateau ralentisseur au carrefour avec la rue Béchevelin. Jusqu’au 16 juillet, des travaux de voirie et d’assainissement entrainent une circulation réduite pour la rue de L’Université et la rue Béchevelin. La circulation est également réduite au niveau de la rue de l’Université jusqu’au 26 juillet entre la rue de Marseille et l’avenue Jean Jaurès.

Quai Jean Moulin : chantier perturbant pour la circulation entre la passerelle du Collège et le pont Lafayette dans le sens Sud-Nord. À hauteur du n°27 du Quai Jean Moulin, la réparation du branchement d’assainissement durera jusqu’au 26 juillet 2019.

Rue de la Villette : à partir du 22 au 27 juillet, le raccordement du parking des loueurs nécessitera des travaux sur un tronçon d’une centaine de mètres. Les voies nord-sud seront condamnées et la circulation s’effectuera à double sens sur les voies sud-nord.

Au niveau du carrefour route de Vienne et rue Croix Barret (Lyon 8e), la création d’un plateau surélevé entrainera des travaux engendrant un rétrécissement de la voie du 15 juillet au 20 août.

L’avenue du Point du Jour : entre la rue des Aqueducs et la Rue Edmond Locard (Lyon 5e) sera fermée du 5 au 9 août, en vue de la création d’un plateau, de bandes cyclables et de la réfection de chaussée.

Quai Rambaud : du 5 au 7 août, des travaux de réfection de chaussée entraineront une fermeture du quai en journée dans le sens Nord-Sud, entre la place Gensoul et rue Dugas Montbel (Lyon 2e).

Du 22 juillet au 2 août, travaux direction de l’eau : l’avenue Barthélémy (Lyon 5e) sera coupée entre la rue Pierre Audry et l’avenue Sidoine Apollinaire dans les deux sens.

Travaux dans le quartier de la Part-Dieu

Jusqu’au 27 juillet :

Pour les besoins du chantier d’extension du centre commercial, le tunnel Brotteaux-Servient ainsi qu’un tronçon de rue Servient (entre le Boulevard Vivier Merle jusqu’à la tour Part-Dieu) seront fermés à la circulation de nuit :

• Fermeture du tunnel Brotteaux-Servient et rue Servient les nuits de 23h30 à 5h, à compter du mardi 2 juillet 23h30 jusqu’au samedi 27 juillet 5h, en semaine

Cours Vitton : les travaux actuels se poursuivent en juillet et en août sur l’axe entre la rue Tête d’Or et la rue Garibaldi et réduisent le cours à une seule voie.

Des déviations de nuit sont mises en place par la rue Robert et la rue Garibaldi. Une nouvelle phase de travaux de nuit est à prévoir en août 2019.

Impacts sur les transports en commun

• Fermeture du tramway T1 entre le 1er juillet et fin août

• Automatisation du Métro B Les lundis, mardis et mercredis du 8 juillet au 28 août 2019, en soirée à partir de 21h15 ainsi que les samedis 6 et 27 juillet 2019 avant 7h, la ligne B ne circule plus pour poursuivre les travaux préparatoires à l’automatisation de la ligne B. Des bus relais sont mis à votre disposition.

• Impacts sur les lignes de bus Certains arrêts de lignes de bus sont déplacés en raison des travaux du pôle d’échange multimodal.

Au Sud-Est de la Part-Dieu, les travaux d’aménagement de la rue Flandin se poursuivent devant l’immeuble Orange. Des travaux sur le réseau d’eau entraînent des impacts ponctuels sur la rue Villette Sud et la rue Mouton-Duvernet au niveau du trottoir et de la piste cyclable. Des travaux de nuit sont à prévoir au niveau du carrefour Paul Bert et rue Villette, de mi-juillet à début août.

Travaux dans la métropole

Avenue Einstein à Villeurbanne travaux de chauffage urbain : la voie sera fermée entre les rue Jean- Baptiste Clément et rue du Luizet du 24 juin au 06 septembre, et en sens unique Est-Ouest entre Rue du Luizet et rue Marie-Antoinette du 24 juin au 16 août.

À Tassin-la-Demi-Lune : La rue Victor Hugo sera en circulation alternée du 15 juillet à fin août pour la création d’un plateau surélevé. La vitesse est limitée à 30 km/h.

À Givors : les travaux d’aménagement de la place Jean Berry se poursuivent (phase 2 des travaux) et nécessitent des fermetures successives durant l’été-automne 2019. Ces derniers permettent la réalisation des enrobés et la création d’un carrefour à feux.

Travaux autoroutiers

A47 - Pont de Givors - Jusqu'au 30 septembre

Les travaux sont majoritairement réalisés sous circulation avec une réduction du nombre de voies et de leur largeur. Des coupures totales de la circulation seront néanmoins nécessaires pendant quelques nuits et durant 4 week-ends.