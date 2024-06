Un coupe de faucons pèlerins et ses bébés a été découvert sur le château d’eau de Rillieux-la-Pape. (©-Metropole-de-Lyon-Anais-MERCEY)

L'année dernière, la présence du couple de faucons avait été observée, les quatre bébés confirment ainsi la reproduction de ces derniers.

C'est un fait notable pour l'espèce. La présence de quatre bébés confirme la reproduction du couple, qui, comme toutes les espèces de rapaces, fait partie des espèces protégées. La Métropole de Lyon indique dans un communiqué de presse "avoir immédiatement informé le gestionnaire de l'ouvrage, Eau publique du Grand Lyon, de la présence de cette espèce protégée" sur le château d'eau de Rillieux-la-Pape.

Un retour naturel du faucon pèlerin

La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) dénombre entre huit et neuf couples dans le Rhône et la Métropole, avec un retour naturel du faucon pèlerin dans le secteur de Feyzin. On explique ce retour par le fait que cette espèce apprécie particulièrement les endroits en hauteur, elle y a trouvé dans les zones urbanisées des lieux de nidification sécurisés, où elle peut également trouver une ressource alimentaire.

Au-delà de cette présence sur le château d’eau de Rillieux-la-Pape, on retrouve également des couples de faucons pèlerins dans le quartier de la Part-Dieu (tour Silex), de Fourvière, de Vaise, de Chassieu et de Feyzin.