Les mairies de Lyon et de Villeurbanne ont décidé de fermer ce jeudi 21 novembre les parcs, jardins et cimetières en raison de l'alerte météo au vent violent qui est en cours dans le département du Rhône.

Le département du Rhône est aujourd'hui en vigilance orange pour vent violent avec le passage de la tempête Caetano sur l'Hexagone. Une vigilance valable toute la journée et qui a poussé les villes de Lyon et de Villeurbanne à fermer leurs parcs, jardins et cimetières.

"Compte tenu des prévisions météo et du risque de vents violents annoncés pour ce jeudi 21 novembre, la Ville a décidé de fermer les parcs, jardins ainsi que les deux cimetières de Villeurbanne" explique la municipalité dans un communiqué de presse.

A Lyon, les parcs de la Tête d'Or, de la Cerisaie, Blandan et Gerland sont fermés en plus des cimetières de la ville.

"Dans l’espace public, plus globalement, les habitants sont appelés à la vigilance" conclut la ville de Villeurbanne.