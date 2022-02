Auvergne-Rhône-Alpes : la Haute-Savoie candidate pour organiser les championnats du monde de cyclisme 2027

"La Haute-Savoie s'impose naturellement comme vitrine de notre beau pays, patrie du cyclisme", indiquent dans un communiqué Martial Saddier, présidents du conseil départemental de Haute-Savoir, et Michel Callot, président de la FFC. Ils annoncent que le département candidate pour accueillir les championnats du monde de cyclisme 2027.

"Partenaire historique du cyclisme mondial, nous sommes fiers de l'héritage des championnats du monde sur route 1964 et 1980, comme pour le VTT, aux Gets, en 2004 et 2022", soulignent Martial Saddier et Michel Callot. Ils étaient tous deux sur la côte de Domancy (Haute-Savoie) pour faire l'annonce officielle, aux côtés de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et du président LR de Région, Laurent Wauquiez.

Les précédents Mondiaux sur route tenus en France ont eu lieu 2000 dans le Morbihan. C'est l'Union cycliste internationale (UCI), présidée par le Français David Lappartient, qui décide des lieux où se tiennent les championnats du monde.

Pour les prochaines éditions, les compétitions ont déjà été attribuées : Wollongong (Australie) en septembre, Glasgow (Ecosse) en 2023, Zurich (Suisse) en 2024 et Kigali (Rwanda) en 2025. Pour 2026, Montréal a d'ores et déjà annoncé sa candidature, cinquante ans après les JO d'été dans la ville canadienne.