Les élèves de l’école René Beauverie à Vaulx-en-Velin ne feront pas leur rentrée dans les nouveaux bâtiments par précaution, a annoncé Hélène Geoffroy ce lundi. Des locaux flambant neufs dont le chantier a été arrêté mi-août par une décision de justice pour des raisons de sécurité.

Le 20 août dernier, le tribunal de grande instance de Lyon a interrompu les travaux de la nouvelle école René Beauverie à Vaulx-en-Velin pour des raisons de sécurité. En cause notamment, des produits chimiques dangereux auxquels étaient exposés les ouvriers. Dans un communiqué publié ce lundi la municipalité a annoncé que la rentrée du 3 septembre “se fera dans les locaux actuels du groupe scolaire transitoire René Beauverie”. Une décision prise “par précaution” par la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, en concertation avec le Directeur d’Académie.

“Suite à l’ordonnance du TGI de Lyon, les services de la Ville et les entreprises concernées, ont fourni les éléments demandés par l’Inspection du Travail et restent dans l’attente de l’autorisation indispensable d’accès au bâtiment pour permettre les finitions du chantier de la nouvelle école. Or, sans réponse précise à ce jour, et par voie de conséquence, sans certitude absolue sur les possibilités d’achèvement des ultimes finitions, malgré des locaux de la partie école réceptionnés grâce aux efforts des services municipaux, les délais sont devenus trop contraints pour effectuer une installation et une rentrée dans de bonnes conditions”, a détaillé la municipalité.

Le 22 août dernier, Hélène Geoffroy avait annoncé que le retard du chantier ne perturberait pas la rentrée des classes dans le bâtiment flambant neuf d’une surface de 6000 m2, dont la construction avait débuté en 2017 pour un coût de 19,4 millions d'euros. La livraison de la crèche et du gymnase de l'école, prévue pour début 2019, risque d'être retardée à cause de l'interruption des travaux.