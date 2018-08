École Beauverie : Vaulx-en-Velin entame les procédures de sécurité

Le tribunal de grande instance a interrompu les travaux de l'école pour des raisons de sécurité. La Ville de Vaulx-en-Velin et le groupe scolaire ont entrepris les démarches nécessaires pour remédier au problème.

Le chantier de l'école René Beauverie, censée ouvrir ses portes pour la rentrée, a été suspendu par la justice. En cause notamment, des produits chimiques dangereux auxquels étaient exposés les ouvriers. Dans un communiqué de presse, la Ville de Vaulx-en-Velin, en collaboration avec l'inspection du travail et la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail), assure prendre toutes les mesures nécessaires pour régler les questions relatives à la sécurité du chantier. Selon la mairie, le groupe scolaire René Beauverie s'apprête à recevoir la commission de sécurité et d'accessibilité. La livraison de la crèche et du gymnase de l'école, prévue pour début 2019, risque d'être retardée à cause de l'interruption des travaux. La maire assure néanmoins que le retard du chantier ne perturbera pas la rentrée des classes.

Contactée, la mairie de Vaulx-en-Velin n'a pas souhaité donné plus d'informations que celles du communiqué de presse