L'accalmie de ce jeudi après-midi ne va pas durer dans le Rhône. Météo France prévoit de nouvelles précipitations importantes à partir de 18 heures et jusqu'à minuit.

Les niveaux de l'eau du Gier et de l'Yzeron pourraient encore monter en fin de journée ce jeudi 17 octobre. En effet, de nouvelles chutes de pluie sont annoncées à partir de 18 heures. Le département est d'ailleurs placé en vigilance orange pour pluie et inondations jusqu'à minuit.

Selon Météo France, "les pluies de la soirée et de la première partie de nuit donneront 30 à 50 mm supplémentaires" dans le sud et l'ouest du département du Rhône. Au total, les cumuls sur l'ensemble de l'épisode devraient attendre 100 à 150 mm.

La vigilance rouge pour crue maintenue

C'est le long du Gier et en aval que la surveillance sera la plus accrue. La rivière est toujours placée en vigilance rouge.

L'intensification des pluies en fin d'après-midi et en début de soirée pourrait à nouveau faire monter le niveau de l'eau. Pour autant, "le pic de crue n'est pas attendu avant la fin de soirée voire en début de nuit, après la fin des précipitations", selon Vigicrues.

Pour rappel, la crue du Gier a enregistré un nouveau record ce jeudi. A Givors, le niveau le plus haut a été relevé à 15h10. L'eau était alors à 5m19, soit plus d'un mètre de plus que lors de la crue de novembre 2008 (4,22m).

Les préfets de la Loire et du Rhône appellent à la plus grande vigilance. Les habitants sont invités à rester chez eux et à éviter tout déplacement inutile.