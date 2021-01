Depuis le début de la campagne de vaccination, 800 personnes ont reçu une dose du vaccin anti-Covid-19 dans le département du Rhône.

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé qu'un peu plus de 800 vaccinations ont été réalisées dans le département. Ont été concernés les personnes âgées les plus fragiles, tous les personnels du monde de la santé de plus de 50 ans qu’ils soient du secteur public ou privé, hospitalier ou libéral, ainsi que les pompiers, les services à domicile ainsi qu’aux personnes de moins de 50 ans ayant des comorbidités donc un risque à développer une forme grave de la maladie.

Les Hospices Civils de Lyon et l’Hôpital-Nord-Ouest-Villefranche ont été désignés comme établissements pivots sur le département du Rhône, et sont dotés de congélateurs spécifiques,pour stocker une partie des dotations de vaccins du département et de coordonner leur distribution auprès d’autres établissements (publics et privés) du département.

Les HCL ont d’ores et déjà reçu une dotation de près de 14 500 doses de vaccins. La stratégie vaccinale devrait s'accélérer dans les semaines à venir dans le département .