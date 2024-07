Bison Futé voit rouge dans le sens des départs : évitez l’A7 de 8h à 18h ce samedi

Pour ce quatrième week-end estival, les vacanciers seront nombreux sur les routes, particulièrement ce samedi 20 juillet. Bison Futé voit rouge dans le sens des départs, notamment sur l'A7 entre Lyon et Orange.

Des difficultés sont à prévoir sur les routes depuis l’Espagne (A10) et le sud du pays (A7) dès ce début de matinée et jusqu’en début de soirée. Bison Futé classe une partie de la France en rouge dans le sens des départs.

Bouchons sur l'A7 : privilégiez vos déplacements après 18 heures

Si vous souhaitez rejoindre le sud depuis Lyon, évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange de 8h à 18h et entre Orange et Marseille de 11h à 15h, selon Bison Futé. Privilégiez les départs entre 6 heures et 8 heures ou entre 18 heures et 20 heures. A cette heure, il faut ajouter 50 minutes de temps de parcours pour rejoindre Lyon Sud et Orange, avec des ralentissements notables à Valence et Montélimar.

Flash #InfoTrafic : 🚗Bison Futé voit rouge aujourd'hui. L'essentiel de vos conditions de circulation à 8h00 sur le réseau VINCI Autoroutes @Radio1077 pic.twitter.com/hIFXybLifO — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) July 20, 2024

Dans le sens des retours, évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon de 15h à 17h et entre Marseille et Orange, de 10h à 17h.