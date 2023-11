La Métropole de Lyon distribue des composteurs individuels

Du 18 au 26 novembre, à l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD), une distribution de composteurs individuels pour déchets alimentaires est organisée dans 25 communes.

"Nous poursuivons notre engagement sur un projet de territoire sur le tri à la source des déchets alimentaires autour de deux modes de gestion complémentaire : la réduction à la source et la collecte", a déclaré la Métropole de Lyon dans un communiqué, annonçant également le début de la Semaine européenne de réduction des déchets.

650 composteurs individuels à distribuer

Ce dispositif s'adresse aux habitants d'une résidence principale avec accès en pleine terre, directement depuis l'extérieur sans passer par un hall d'entrée commun. Certaines communes ont déjà pu recevoir leur kit depuis le début de la distribution. Cette fois-ci, ce sont 25 municipalités qui seront concernées par la démarche, avec un total de 650 composteurs à déployer :

Lors de "stands" :

▪ 18/11/2023 de 10h à 14h à Meyzieu: plus de 200 composteurs seront

distribués aux habitants de Meyzieu, Jonage, Decines-Charpieu

▪ 25/11/2023 de 10h à 15h à Caluire et Cuire : plus de 350 composteurs seront

distribués aux habitants de Caluire et Cuire, Rillieux-la-Pape, Villeurbanne, et

Vaulx-en-Velin.

En porte-à-porte : entre le 18 et le 30 novembre sur les communes de :

St Fons, Lyon 7, La Mulatière le 21 novembre

Lyon 1er, Lyon 4ème, Lyon 6ème le 22 novembre

Fontaines-sur-Saône, Sathonay-Village et Sathonay-Camp le 23

novembre

novembre Rochetaillée-sur-Saône, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines St Martin le 28

novembre

novembre Limonest, Poleymieux-au-Mont-d’Or et St Gemain-au-Mont-d’Or le 29

novembre

novembre Albigny-sur-Saône, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or le 30

novembre

Les déchets alimentaires peuvent être jetés à n'importe quel moment dans une des nombreuses bornes à compost disponibles dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e et 8e arrondissements de Lyon. Celles-ci sont collectées entre deux et cinq fois par semaine selon les secteurs. De plus, le site de la Métropole permet de localiser la borne la plus proche de chez soi.