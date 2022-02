Retour de vacances : la circulation est difficile entre Chambéry et Lyon

Samedi 26 février, l'A43 est particulièrement embouteillée, avec le retour des vacances d'hiver.

Bison Futé a classé le samedi 26 février en orange pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. La circulation est difficile dans le sens des départs, mais surtout des retours pour le chassé croisé des vacances entre différentes zones. L'A43 entre Chambéry et Lyon est particulièrement embouteillée depuis le milieu de matinée. Dans la région, on note même un pic à 196,5 kilomètres de bouchons aux alentours de midi.

À 15h30, on compte plus de 30 kilomètres de bouchons sur l'A43. Un bouchon de 5 kilomètres s'est formé en accordéon en amont de Chambéry, dans le sens Lyon-Chambéry. On compte également 10 kilomètres de bouchon près de Bourgoin-Jailleux en direction de Lyon.

Bison Futé recommande donc d'éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, jusqu'à 17h et d'éviter l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, jusqu'à 16h.