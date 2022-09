Retour de l’opération “La Voie est libre” les 24 et 25 septembre

Ce weekend, la rue est rendue aux piétons dans les 1er, 2e, 4e, 8e et 9e arrondissements de Lyon, à l’occasion de la sixième édition de “La Voie est libre”.

Le principe de l'opération est toujours le même, rendre la circulation des piétons prioritaire sur celle des véhicules motorisés, dans un certain nombre de rues des arrondissements concernés, définies en concertation avec les maires. L'objectif de la mairie étant de “mesurer les bienfaits de l’apaisement de l’espace public et de préfigurer des aménagements qui pourront voir le jour pendant le mandat”.

La règle sera valable samedi 24 septembre de 11 heures à 19 heures dans les 1er, 2e, 4e, 8e et 9e et dimanche 25 de 11 heures à 18 heures dans le 1er et le 2e. Dans les zones en question, la priorité est donnée aux piétons en premier lieu, puis aux cyclistes. Quant aux véhicules à moteur, ils sont interdits de circulation, à l'exception de certains qui seront autorisés à circuler, avec ou sans justificatif selon une liste établie, mais ne pourront pas rouler à plus de 5km/heure.

Animations dans les zones piétonnisées

Braderies, marchés de créateurs, dégustation... des événements sont prévus dans le 1er, le 8e et le 9e arrondissement. Sur la Presqu'île notamment, le Lyon Braderie Festival “propose pendant 2 jours et sur plus de 5 kilomètres, shopping, découverte de savoir-faire, partage et rencontres”. Dans le 8e, les commerçants s'installeront sur l'avenue des Frères Lumière, et dans le 9e une grande braderie est également prévue sur la Grande rue de Vaise.