Le ministre du Travail Olivier Dussopt en visite à Lyon ce jeudi

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion depuis le 20 mai 2022. Crédits : Pierre Antoine/Wikimedia commons

Le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion Olivier Dussopt sera à Vaulx-en-Velin, Lyon et Vénissieux le 22 septembre.

Sa visite a pour objet de “donner le coup d'envoi des travaux de la mission de préfiguration relative au chantier France Travail”, annonce la préfecture dans un communiqué. France Travail, qui remplacera Pôle Emploi, est l'un des outils qu'entend utiliser le président Emmanuel Macron pour atteindre le plein emploi à l'horizon 2027, l'une de ses promesses de campagnes.

À Vénissieux, Olivier Dussopt inaugurera Manu’Village, un tiers lieu de l'insertion sociale et professionnelle créé par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, puis il se rendra à la préfecture du Rhône où il “présentera aux élus du territoire le chantier de déploiement opérationnel de France Travail” ainsi que les “mesures prises pour atteindre l'objectif du plein emploi souhaité par le gouvernement”. Il ira ensuite à Vaulx-en-Velin pour échanger avec des acteurs associatifs et des habitants sur la question de l'emploi, et terminera par une “rencontre « Grand débat »” sur le thème de France Travail au Centre culturel Charlie Chaplin.