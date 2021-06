Réouverture des piscines à Lyon, tout ce qu'il faut savoir

Ouverture anticipée, tarifs, créneaux, jauges, système de réservation... LyonCapitale.fr fait le point sur la réouverture des piscines à Lyon.

La saison d'été est ouverte pour les piscines lyonnaises. Avec les fortes températures qui commencent déjà à Lyon, leur réouverture est plus que bienvenue. Depuis le 3 juin, le centre nautique Tony Bertrand accueille déjà du public. Les autres piscines de la ville ne vont pas tarder à ouvrir leurs portes également, avec des nouvelles conditions et de nouvelles jauges par rapport à la saison 2020.

Ouverture anticipée et échelonnée

Les piscines ont un mois d'avance ! Ouvertes début juillet en 2020, elles s'ouvriront tout le long du mois de juin et début juillet cette année 2021. "On a amélioré et transformé l'offre depuis l'année dernière, dans l'optique d'avoir le plus de public possible", expose Julie Nublat-Faure, adjointe au maire déléguée aux sports, à la jeunesse, à la vie associative et à l'éducation populaire.

Voici les dates d'ouverture pour les différentes piscines :

Centre nautique Tony Bertrand : jeudi 3 juin au 5 septembre

: jeudi 3 juin au 5 septembre Piscine de Gerland : jeudi 17 juin au 29 août

Piscine éphémère du Parc de la Tête d'Or : vendredi 18 juin au 31 août

Piscine de la Duchère : jeudi 1er juillet au 31 août

Piscine Jean Mermoz : jeudi 1er juillet au 30 août

Piscine de Vaise : du 9 au 23 juin

Nouveaux créneaux pour plus de public

Pour l'été 2021, les piscines ouvriront à 10h30. Les baigneurs pourront choisir entre deux créneaux de quatre heures, de 10h30 à 15h ou de 15h30 à 20h. La piscine du parc de la tête d'or aura des horaires spécifique, de 12h30 à 15h45 et de 16h15 à 19h30, car le matin sera réservé aux centres sociaux. Environ 300 personnes pourront être admises par créneau dans chacune des piscines.

"Avec la pandémie, il y a eu beaucoup de frustration à cause de l'accès très réduit aux piscines", explique Julie Nublat-Faure, adjointe au maire déléguée aux sports, à la jeunesse, à la vie associative et à l'éducation populaire.

"Ce travail sur les créneaux et les jauges, c'était le meilleur moyen d'accueillir le plus grand nombre d'habitants. C'était un enjeu puisqu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de frustration à cause de l'accès très réduit aux piscines. Il y avait une demande du public", explique Julie Nublat-Faure. Cet hiver, les jauges dans les piscines étaient réduites à 25 % des effectifs habituels. Cet été les jauges devraient être fixées à 70 % selon l'élue et les plages horaires sont rallongées. Les piscines ne seront pas réservées aux Lyonnais contrairement à l'année dernière mais pourront "accueillir toute la Métropole", se réjouit l'adjointe.

Un système de réservation dématérialisé

La mairie de Lyon a opté pour un système hybride pour la réservation des créneaux, surtout axé sur le numérique. Les créneaux de réservation seront ouverts le mercredi à 9h pour la semaine suivante. Selon l'élue aux Sports, les services ont calculé que 90 % des réservations se feront en ligne, contre 10 % au guichet. "Ces estimations sont faites à partir de l'expérience de l'année dernière", détaille Julie Nublat-Faure, tout en expliquant que des ajustements pourront être fait si besoin.

Si les réservations en ligne sont à privilégier, des quotas seront réservés pour les personnes voulant réserver au guichet. "On a tenu à ce qu'il y ait des guichets physiques dans chaque piscine, car il y a des publics en situation de fracture numérique ou qui n'ont pas de carte bancaire", développe l'élue. Elle souhaite que les réservations en ligne permettent d'apaiser les situations d'attente pour entrer dans les piscines, parfois source de tension.

Niveau tarif, il faudra compter 3,40€ pour 4 heures en tarif plein et 2,60€ en tarif réduit. L'accès est gratuit pour les moins de 6 ans. Les baigneurs pourront choisir jusqu'à 5 places par séance et 3 séances par semaine.