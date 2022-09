Un tremplin lancé pour les jeunes dj lyonnais

A Lyon, un nouveau tremplin jeunes proposé par le Groom et le bar Livestation DIY invite les DJ lyonnais de moins de 25 ans à faire découvrir leur travail. Dépôt des candidatures avant le 30 septembre.

C'est une belle opportunité de rentrée pour les Lyonnais qui débutent dans l'art du mix. Deux établissements lyonnais, le Groom et le bar Livestation DIY, s'associent pour lancer ce premier tremplin à destination des jeunes artistes produisant de la musique électronique. L’événement fédère à ce jour plusieurs acteurs de la vie nocturne lyonnaise, dont le collectif We play vinyle, le label de musique électronique féminin Lab'elles, le collectif Continue?records, qui feront partie du jury aux côtés de Morgane Chanut, directrice artistique et programmatrice du Groom, et de Lolita Klein, directrice artistique & programmatrice du Livestation DIY.

Accompagnement et résidence à la clé

Les candidats doivent avoir moins de 25 ans, mixer de l'électro house ou de la disco house, et être disponibles entre novembre 2022 et mai 2023 pour participer aux phases de sélection. Un mail est à envoyer avec prénom, nom d'artiste, lien d'écoute, biographie, fiche technique et précisions sur le style de musique.

Les lauréats recevront un accompagnement par We play vinyle, plusieurs dates pour se produire au Groom, une résidence au Livestation DIY, une base de données de photos ainsi qu'une place sur les croisières festives du bateau Love Boat, tous les ans au moment de l'Ascension.

Plus d'informations sur la page Facebook du projet.