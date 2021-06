Régionales à Lyon : Laurent Wauquiez toujours largement en tête dans un nouveau sondage

Si les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes avaient lieu ce dimanche 6 juin, le président sortant de la région Laurent Wauquiez en sortirait grand vainqueur, selon un nouveau sondage.

Ces nouvelles estimations, Opinion Way pour CNEWS, créditent le candidat des Républicains (LR) et de l’UDI de 34 % des intentions de vote. Cette tendance confirme notre sondage Ifop-Fiducal réalisé pour Lyon Capitale le 25 mai dernier. Laurent Wauquiez était donné très largement en tête des intentions de vote en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 36 % de voix au premier tour.

Réalisé par Opinion Way, ce sondage dévoile que Laurent Wauquiez domine chez les 35-49 ans, les retraités, les CSP+ et les inactifs. L’ancien membre Insoumis Andréa Kotarac, désormais candidat pour le Rassemblement National (RN), est alors largement devancé avec 22 % des intentions de vote. Plus loin dans les sondages, Bruno Bonnell (affilié à LREM, MoDem et Agir) recueillerait 14 % des votes, soit deux points de plus que la liste Europe Ecologie-Les Verts menée par Fabienne Grebert (12 %). Najat Vallaud-Belkacem, pour le PS (à 9 %), est encore plus loin.

Laurent Wauquiez est également donné vainqueur lors du second tour, avec 38 % des votes. Il bénéficierait alors d'une avance confortable sur son adversaire Andréa Kotarac, crédité de 14 points de moins. Dans la perspective d'un soutien du PS, du PC, du PRG et de la France Insoumise pour Fabienne Grebert, la candidate écologiste obtiendrait 23 % des votes.