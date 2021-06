Région de Lyon : le nucléaire, l’énergie décarbonée de demain ?

Région la plus nucléarisée du monde. C’est le titre que détient Auvergne-Rhône-Alpes, forte de ses 14 réacteurs nucléaires. Au centre de ces hauts lieux atomiques, la ville de Lyon, qui doit assumer de vivre avec les risques liés aux radiations. Une position que rejette la majorité écologiste de la capitale des Gaules. Déjà en janvier, ses élus avaient signé une tribune en faveur de la fermeture de la centrale du Bugey dans l’Ain . Située à 30 km de Lyon, les écologistes dénoncent les risques sismiques et d’inondation “en cas de rupture du barrage de Vouglans dans le Jura”. Depuis avril dernier, le maire de Lyon, Grégory Doucet, appelle à un débat sur la poursuite de la politique nucléaire de la France.

Une position de plus en plus dure à tenir quand on sait que le nucléaire n’émet que très peu de CO2, principale cause du réchauffement climatique. Alors que l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a autorisé cette année le maintien de l’activité des centrales au-delà des 40 ans , une sortie du nucléaire ne semble plus envisageable. Les experts du GIEC et de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) préconisent dans la plupart de leurs scénarios d’avoir davantage recours à cette énergie. Dans ce contexte, quels sont les arguments des parties prenantes ?