Lyon : les élus écologistes se prononcent pour la fermeture de la Centrale nucléaire du Bugey

Les élus écologistes de la Ville de Lyon et de la Métropole demandent à l’Agence de Sureté Nucléaire de refuser la prolongation de 10 ans de l’activité de la Centrale nucléaire du Bugey.

Fermer le Bugey d’ici 2024 en refusant la prolongation de 10 ans de l’activité de la Centrale. C’est la demande formulée par les élus Verts de la Métropole et de la Ville de Lyon publiée ce mardi 19 janvier. Ils appellent les citoyens à participer en ce sens à la consultation publique lancée par l’Agence de Sureté Nucléaire qui doit se clôturer le vendredi 22 janvier.

Pour les élus il en va de "la sécurité et la santé des Grand-Lyonnais".

Ils pointent dans un communiqué les risques de sureté de l’une des plus anciennes centrales de France, située à 30km de Lyon et exposée aux risques sismiques. Aux employés de la Centrale, ils promettent d’accompagner leur reconversion vers, notamment, des technologies énergétiques plus propres.