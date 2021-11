Référendum sur le téléphérique : 94 % de "non", résultats très nets aussi à La Mulatière

Ce dimanche, les villes de Sainte-Foy-lès-Lyon et de La Mulatière ont organisé un "référendum consultatif" sur le projet du Sytral tant décrié de téléphérique entre Francheville et Lyon. A La Mulatière, la population s'est largement opposée au projet.

Le résultat est sans appel, aussi, à La Mulatière. A Sainte-Foy, 96,2 % des Fidésiens ont vote "contre" le projet de référendum (avec une participation de 43 %).

A La Mulatière, le résultat est également clair et net. 94,2 % de "non" au téléphérique. Et donc seulement 5,8 % de "oui". La participation est d'environ 30 % à La Mulatière. A titre de comparaison, la participation était de 35,8 % au 1er tour des métropolitaines de Lyon en 2020 et de 31,5 % au 2e tour.

A La Mulatière, les résultats définitifs viennent aussi de tomber : Référendum consultatif sur le projet de téléphérique : 5,72 % des votants sont "pour"

94,28 % des votants sont "contre" Une participation de 30 %. https://t.co/H9nXAIkUPX — Lyon Capitale (@lyoncap) November 28, 2021

Ce référendum est toutefois (seulement) consultatif. Il n'est pas décisionnel. C'est le Sytral, qui pilote le projet, qui décide au final. Et qui décidera au printemps prochain, après la phase de concertation (du 15 novembre 2021 au 15 février 2022), de la poursuite ou non du projet.

