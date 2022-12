Rappel conso : des huîtres rappelées dans toute la France

Les huîtres, ce produit énormément consommé pour le réveillon de la Saint-Sylvestre est parfois un faux ami. Plusieurs lots dans toute la France ont été rappelés.

Des lots d'huîtres vendus dans les Intermarché de la France entière ont été rappelés vendredi 30 décembre. Le site du gouvernement RappelConso alerte sur des risques de salmonellose.

#RappelProduit

Huitres spéciales Marennes Oléron n°2 - Producteurs & Commerçants Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) Motif : Présence Salmonelleshttps://t.co/Zvo5PLOFuu pic.twitter.com/6MduFDB7xk — RappelConso (@RappelConso) December 30, 2022



Ces lots, vendus entre le 22 et le 29 décembre et identifiés 3250392737740 et de la marque d'Intermarché doivent impérativement être rapportés. Les consommateurs seront remboursés.