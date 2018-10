Quelle est la station service la moins chère à Lyon ? Et dans le Rhône ?

Alors que certains veulent manifester le 17 novembre contre la hausse des prix du carburant, quelles sont les stations-service les moins chères dans le Rhône et à Lyon ?

Le 17 novembre sera-t-il marqué par un blocage des grandes villes en France ? Certains automobilistes souhaitent ainsi protester contre la hausse du prix du carburant (lire ici). Depuis le début de l'année, la hausse du brut, ainsi que celle des certaines taxes, entraînent une augmentation des prix à la pompe. Régulièrement accusé d'être dangereux pour la santé à cause des particules fines, le diesel est davantage impacté, avec un rééquilibrage des taxes pour le rendre moins attractif (lire notre article : le carburant diesel désormais plus cher que l'essence). Dès lors, quelles sont les stations-service à Lyon et dans le Rhône qui proposent les meilleurs tarifs ? À ce petit jeu, hors de Lyon, c'est la grande distribution qui s'en sort souvent le mieux, l'essence et le diesel étant des produits d'appel pour faire venir les clients. En ville, les stations Total Access sont les plus agressives en matière de prix.

Pour Lyon

pour le gazole, la station Total Access 131 rue Marius Berliet dans le 8e arrondissement est la mieux placée avec un litre à 1,483 euro

est la mieux placée avec un litre à 1,483 euro pour l'essence SP98, le Total Access Marius Berliet, ainsi que le Total Access 86 avenue Jean Mermoz proposent le litre à 1,589 euro

proposent le litre à 1,589 euro Le litre de SP95-E10 est à 1,469 euro chez Total Access Marius Berliet, ainsi que le Total Access 86 avenue Jean Mermoz

Le SP95 est à 1,609 euro le litre chez Avia Albert Thomas dans le 3e arrondissement de Lyon

dans le 3e arrondissement de Lyon enfin pour le GPL, c'est encore un Total Access qui est le mieux placé, mais cette fois-ci celui de Gerland, avenue Tony Garnier, avec un prix de 0,759 euro.

Dans le Rhône

pour le gazole, le Leclerc de Meyzieu , rue de la république propose le litre à 1,469 euro

, rue de la république propose le litre à 1,469 euro pour le SP98, le litre est à 1,548 euro au Leclerc de Chaponnay

le SP95- E10 est proposé à 1,459 euro le litre à l'Intermaché Grand Large de Meyzieu

Grand Large de le SP95 est à 1,468 euro au Carrefour Market de Chassieu

le GPL est à 0,753 euro au centre commercial Auchan à Saint-Genis-Laval

L'ensemble de ces données peuvent évoluer. Le gouvernement propose un site Internet permettant de trouver facilement la station-service la moins chère dans sa ville ou son département.