Lyon : le carburant diesel désormais plus cher que l'essence

C'est une petite révolution en France, qui est également constatée dans le Rhône et la métropole de Lyon. Pour la première fois, le prix du gazole à la pompe est supérieur à celui de l'essence.

Depuis plusieurs jours, l'écart se réduisait entre le prix du diesel et celui de l'essence dans les stations-service. Ce mois d'octobre marque un changement majeur, le gazole est parfois plus cher que l'essence dans certaines stations-service de France selon Le Parisien. Un constat qu'il est également possible de faire dans le Rhône et la métropole de Lyon. Régulièrement accusé d'être dangereux pour la santé à cause des particules fines, le diesel dans le viseur du gouvernement qui a choisi d'augmenter les taxes pour le rendre moins attractif que l'essence. Régulièrement une hausse des taxes sur les carburants est appliquée, avec un taux plus important pour le gazole par rapport à l'essence. En 2019, selon l'Union française des industries pétrolières, la hausse devrait être de 6,5 centimes par litre de diesel, 2,9 centimes pour l'essence. En rendant le gazole moins attractif, l'État devrait également s'offrir quelques entrées d'argent supplémentaire. Quant aux ventes des véhicules diesel, elles ne cessent de baisser en France, ainsi qu'en Europe. Ce symbole des prix visibles à la pompe pourrait accélérer la tendance.