Quel temps à Lyon en ce lundi de Pâques ? 

Vue depuis les berges de Saône sur le Vieux Lyon et la colline de Fourvière @WilliamPham

Si vous vous demandiez quel temps il ferait à Lyon en ce lundi de Pâques, rassurez vous la pluie et les nuages ne sont toujours pas à l’horizon. Il va une nouvelle fois faire beau et chaud tout au long de la journée.

La semaine débute comme c’est terminé le week-end, par une journée ensoleillée. Il faudra en profiter puisque selon les prévisions de Météo France le temps ne va aller qu’en se dégradant au fil de la semaine, le retour de la pluie étant annoncé dès ce mercredi.

Pour ce lundi de Pâques, vous pourrez toutefois laisser le parapluie au placard, pas un nuage ne devrait venir perturber ce jour férié. La matinée sera relativement fraîche avec une moyenne de 9 degrés enregistrée. L’après-midi et la soirée seront en revanche plus chaudes, 18 et 19 degrés étant annoncés par Météo France.