Epicure investissement, déjà présent à Lyon aux Halles Paul Bocuse, va reprendre le célèbre restaurant de Pierre Orsi de la place Kléber à Lyon. La vente devrait être finalisée en avril.

C'est un groupe qui n'est pas un inconnu dans le paysage de la gastronomie lyonnaise. Mais en rachetant le restaurant de la place Kléber au chef étoilé Pierre Orsi, Epicure investissement s'offre une magnifique vitrine à Lyon. Ce groupe d'investissement, fondé en 2018 par Julien Bernard, son président et sa compagne, Garance Schelcher, directrice générale du groupe, "a pour vocation la création, l’implantation et l’exploitation d’établissements haut-de-gamme d’hôtellerie, de restauration, de traiteur et d’épicerie dans des zones touristiques en France" explique-t-il sur son site internet.

Epicure laisse, pour l'heure, planer le doute

Implanté à Lyon, Epicure possède le Resto Halle présent au sein des Halles Paul Bocuse dans le 3e arrondissement de la ville. Contacté ce jeudi suite à la divulgation par Pierre Orsi de l'identité du racheteur, Epicure investissement, par la voix de sa direction régionale, n'a pas souhaité faire de commentaire. Ne confirmant pas avoir signé le compromis de vente avec le chef étoilé, la holding familiale laisse planer le doute sur cette transaction.

Le groupe s'est spécialisé ces dernières années dans le rachat de restaurant à travers différents investissements partout en France. A Toulouse, il y a tout juste un an, Epicure avait racheté le Louchebem, lieu incontournable des amoureux de bonne viande depuis 1994 dans la ville rose. Au cœur du célèbre marché Victor-Hugo, le groupe spécialisé dans l'hôtellerie-restauration haut de gamme avait redonné une deuxième jeunesse au restaurant. Pour cela, l'entreprise s'est appuyée sur le chef Bernard Bach, doublement étoilé au guide Michelin dans son dernier restaurant.

Epicure veut s'appuyer sur le nom Orsi

Sur le même modèle, à Dijon, la société avait ouvert en 2022 trois établissements au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, sous la direction du chef Eric Pras. A Sète, c'est autour du chef étoilé Denis Martin qu'Epicure a ouvert quatre établissements dont un restaurant gastronomique, The Marcel, et un hôtel de luxe.

A Lyon, c'est donc sur le nom de Pierre Orsi que le groupe, qui pesait en 2020 plus de 370 millions de chiffres d'affaires nets, a jeté son dévolu. Epicure, qui devrait conserver le nom Orsi dans le nouvel établissement, n'a encore rien dévoilé de son projet. Il faudra attendre encore quelques semaines pour connaître les contours de la deuxième vie du restaurant de la place Kléber.