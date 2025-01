Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq idées de sorties à Lyon et dans l'agglomération, ce week-end du vendredi 17 au dimanche 19 janvier.

Le froid pourrait donner envie à certains de rester sous la couette, pourtant les idées de sorties à Lyon sont nombreuses en ce week-end du 17 au 19 janvier. En voici quelques-unes sélectionnées par Lyon Capitale.

Un marché d'hiver de créateurs

Après les marchés de Noël, les marchés d'artisanaux continuent ! Ce sera le cas ce week-end à l'occasion du Winter Market, qui se déroulera au sein de l'hôtel et coffee-shop Slo des Pentes. De 12h30 à 19h, samedi et dimanche, plusieurs créateurs et créatrices seront présents pour vendre des objets en céramique, des bijoux, des plantes ou encore des vêtements chinés.

Au Slo Lyon Les Pentes, 21 rue Alsace Lorraine, 69004 / Entrée gratuite. Plus d'informations en cliquant ici.

La Japan Touch à La Commune

La Commune passe à l'heure japonaise à l'occasion de l'évènement Japan Fever. Outre la présence d'un marché de créateurs, il y aura des démonstrations de sabre et de danse le samedi, des initiations aux arts martiaux, à l'art de l'origami ou encore des ateliers de confection de drapeaux-poissons traditionnels le dimanche... Le samedi soir, un DJ-set animera le food-court.

De midi à minuit samedi et de midi à 16h15 dimanche. A la Commune, 3 rue Pré-Gaudry, 69007 Lyon. Entrée libre. Plus d'informations en cliquant ici.

Une soirée ciné-blindtest

Avis aux amoureux de cinéma, vous pourrez tester vos connaissances lors d'une soirée spéciale à l'Aquarium ciné-café qui organise pour la première fois un ciné-blindtest samedi à 20h. L'objectif : reconnaître le film qui se cache derrière des extraits sonores, des musiques ou des répliques cultes. Le tout dans une ambiance drôle et festive !

A l'Aquarium ciné-café, 10 Rue Dumont, 69004 Lyon / Prix conscient : 3€, 5€ ou 7€ au choix. Plus d'informations en cliquant ici.

Un festival de court-métrages à Vaulx-en-Velin

Du 17 au 25 janvier, Vaulx-en-Velin va vivre au rythme de la 25ème édition du Festival du film court francophone "Un poing c'est court". L'occasion pour les Vaudais et Vaudaises de découvrir des centaines de milliers de court-métrages de tous styles, puisque cette année la moisson a été très riche avec environ 2000 films reçus. Comme lors des précédentes éditions, un pays est mis à l'honneur tout au long du festival, il s'agit cette année du Cambodge.

Au Cinéma « Les Amphis », 12 Rue Pierre Cot, 69120 Vaulx-en-Velin / De 10 à 14€. Plus d'informations en cliquant ici.

Une course d'orientation nocturne

Le Comité départemental de Course d'Orientation Rhône organise la 8ème édition de la Lugd'O Night, samedi 18 janvier. Le concept ? Une course d'orientation en pleine nuit, dans les rues de Lyon. Pour s'adapter au plus grand nombre, et au rythme de chacun, cinq circuits différents sont proposés.

Point de départ à la Cité scolaire de l'Assomption Bellevue, 39 Quai Jean-Jacques Rousseau, 69350 Lyon. Tarifs dès 15€. Inscriptions et informations ici.