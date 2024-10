Lyon : fin de la grève à la clinique du val d’ouest d’Écully 

La grève n’aura finalement duré qu’un jour à la clinique du val d’ouest d’Écully, après qu’une issue favorable entre les partis a été trouvé.

Le personnel de nettoyage de la clinique du val d’ouest d’Écully était mobilisé hier, mardi 29 octobre, depuis 7h30. La grève aura finalement trouvé une issue en fin de journée. Dans un communiqué publié hier, le syndicat CNT Solidarité Ouvrière se félicite des négociations et des résultats de ces dernières avec les représentants de la clinique ainsi que son sous-traitant Biomega.

Salaires, dignité du personnel…

Plusieurs mesures ont été prises par les directions, comme le "retrait immédiat de la cheffe de site", dont les grévistes dénonçaient "les pratiques toxiques et violentes." Le syndicat a également obtenu la "dotation de tenues suffisantes et entretien dans les normes d’’hygiène", "la fin des pratiques autoritaires et vexatoires, comme l’interdiction de parler entre salariés ou avec les personnels de la clinique."

Côté rémunération, les directions ont donné leur accord pour une "prime immédiate liée à la certification de la clinique, une prime et réévaluation des qualifications dans la grille des salaires à définir suite à l’audit sur le temps et l’organisation du travail sur le site devant être réalisé dans un délai d’un mois, et l’embauche en CDI de CDD." Ces promesses sont complétées par la "suppression de l’abattement forfaitaire, affichages réglementaires, fin du système illégal de "crédit d’heures" qui permettait de contourner le temps de travail prévu dans les contrats et le paiement de toutes les heures travaillées."

Dans son communiqué, le syndicat et le personnel de nettoyage se disent "satisfaits" par cette "première victoire", dont les accords devraient être finalisés ce mercredi. Ils indiquent par ailleurs rester mobilisés "pour obtenir le maximum d’avancées dans les futures négociations salariales et faire progresser leurs droits."