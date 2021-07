Que faire à Lyon cette semaine ? Le programme de Tout l'monde dehors du 19 au 24 juillet

Depuis le 23 juin, le festival Tout l'monde dehors, organisé par la municipalité, propose des activités gratuites en plein air dans différents lieux de Lyon. Petit zoom sur la programmation de la semaine.

Mardi 20 et mercredi 21 juillet, l'île Barbe (9e) accueillera quatre concerts organisés par le Pôle 9. On pourra par exemple assister à la représentation du trio lyonnais Freshtet Jazz Project, mardi de 19 heures à 20h30.

Le 21 juillet toujours, les enfants peuvent se retrouver au Parc de la Cerisaie (4e) entre 15 heures et 18h30, pour divers ateliers et activités autour de la lecture. C'est la bibliothèque de La Croix-Rousse qui organise ces évènements récurrents, avec des séances de sérigraphie, de découverte du cyanotype... Réservations au 04 72 10 65 40.

Le 22 juillet, au Parc de la Tête d'Or, deux séances de lectures sont organisées par Au bout du conte. Une musicienne accompagne la conteuse pour accueillir les enfants à partir de six ans.

Le 22 juillet, la compagnie Le désordre des esprits présente une adaptation de La femme du boulanger, tragi-comédie issue du roman Jean le Bleu de Giono. 16 artistes du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe joueront dans une mise en scène de Marie-Paule Laval et Romain Laval, surtitrée en arabe et en français, à 21 heures au Parc Sutter (Lyon 1er). Une deuxième représentation aura lieu le 26 juillet dans le 5e arrondissement.

Samedi 24 juillet, Graines Electroniques s'installe au Parc Popy (Lyon 4e), à La Croix-Rousse, pour une conférence musicale sur le thème de la transition écologique. Rencontre entre artistes et spécialistes de la question, entre 16 et 22 heures.

Le 24 juillet également, à 19 heures, le musicien Serge Desautels interprète Des corps à l'appel, une représentation qui revient sur l'histoire de la musique sous prétexte d'une conférence.